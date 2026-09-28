i David Schumacher wollte nur seinen Papa Ralf, aber nicht Mutter Cora bei seiner Hochzeit dabei haben. IMAGO/Eventpress Neustart ohne Männer "Abgeschlossen" – Cora Schumacher über Sohn David Im Podcast "MayWay" spricht die Ex-Frau von Ralf Schumacher unter Tränen über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Sohn und ihrem Ex-Mann. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 18:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cora Schumacher (49) blickt sehr kritisch auf ihre Ehe mit Ex-Mann Ralf Schumacher (51) zurück. Im Podcast "MayWay" sagt sie offen, dass sie die Hochzeit heute bereut und spricht auch über das schwierige Verhältnis zu ihrem gemeinsamen Sohn David (24).

Auf die Frage, ob sie ihre Hochzeit mit Ralf bereue, antwortet Cora ohne zu zögern: "Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe." Die beiden waren von 2001 bis 2015 verheiratet.

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"Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe", heißt es weiter. Auch mehr als zehn Jahre nach der Scheidung trägt Cora noch den Namen Schumacher – aus Trotz und weil auch ihr Sohn David diesen Namen trägt.

Drama um Hochzeit und Schwangerschaft

Besonders emotional wird es, als es um ihren Sohn geht. David heiratete Anfang 2026 seine Partnerin Vivien Keszthelyi (25) in Salzburg. Cora war nicht bei der Trauung dabei und erfuhr nach eigenen Angaben erst aus den Medien davon. Auch die Nachricht, dass ihr Sohn Vater wird, wurde ihr nicht persönlich mitgeteilt.

Unter Tränen sagt Schumacher: "Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen." Nach Ralfs öffentlichem Bekenntnis zu einer Beziehung mit einem Mann im Jahr 2024 habe sie die gemeinsamen Jahre noch einmal hinterfragt. "Ralf hat seine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit", erklärt sie.

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Neustart ohne Männer

Die 49-Jährige will ihr Leben jetzt neu ausrichten und setzt andere Prioritäten. Männer gehören vorerst nicht dazu – Cora hat auch mit ihnen abgeschlossen.