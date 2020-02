Cora & Ralf Schumacher streiten sich auf Instagram

Weil Cora Schumacher einen "Bunte"-Artikel über Ralf Schumacher auf Instagram teilte, zuckte ihr Ex aus.

Ralf ätzt gegen Cora, sie schlägt zurück

Cora hat alle Postings gelöscht

Im Sommer 2019 sah es noch so aus, als würden sich Ralf Schumacher und seine Ex Cora wieder näherkommen. Beide hatten damals auf Instagram ein Foto gepostet. "Wir haben festgestellt, dass wir uns vermisst haben", schrieb Cora damals zu einem der Bilder.Doch nur fast drei Monate später löschte sie plötzlich alle Postings und enthüllte, dass sie kein Paar seien. Eine Erklärung lieferte sie nicht. Auf ihren Ex ist Cora jedenfalls noch immer nicht gut zu sprechen. Auf Instagram teilte sie nun ein Foto eines Artikel der Zeitschrift, in dem es um einen Gerichtsstreit zwischen ihrem Ex und einem Gastronom geht. Verteidigt wird Ralf dabei von seinem Anwalt, den Cora offenbar kennt (möglicherweise durch ihre Scheidung damals).Zu dem Posting schrieb sie nämlich: "Jaaaa, den Anwalt kenn ich leider auch sehr gut!" Dem Ex-Rennfahrer platzte daraufhin der Kragen. Prompt reagierte er mit einem Gemälde von Udo Lindenberg sowie den Worten "Keine Panik". Dazu schrieb er: "Schön, dass du so eine Freude an den Artikeln hast, die deine Freundin schreibt."Coras Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Was kann ich für die verbrannte Erde, die du hinterlässt?! Und was kann ich dafür, dass die Bunte darüber berichtet? ... Wenn man Scheiße baut, muss man wohl auch dafür gerade stehen … aber kannst mir ja auch wieder deinen skrupellosen Anwalt auf die Pelle hetzen", wütet Cora. Das sei sie ja gewohnt, so die 43-Jährige.Am Schluss kam sie noch auf ihren Sohn zu sprechen und schrieb: "Armselig, der Mutter deines Kindes über Jahre hinweg so viel Schaden zuzufügen und ihr das Wichtigste im Leben zu nehmen … #kindesentfremdung." Rund 24 Stunden später gab es noch einen letzten Post von Cora, in dem sie schrieb: "Ne keine Freude ... habe nur geschrieben, dass ich den Anwalt leider auch sehr gut kenne. für den Rest wirst wohl selbst verantwortlich gewesen sein." Inzwischen hat sie alle Instagram-Beiträge entfernt. Ein Paar werden die beiden wohl nicht mehr ...