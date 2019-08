Love? Cora Schumacher teilt Foto mit Ex-Mann Ralf

Cora Schumacher postete auf Instagram ein Foto, das sie mit ihrem Ex-Mann Ralf zeigt. Sind die beiden etwa wieder ein Paar?

Lange war es still um den ehemaligen Rennfahrer Ralf Schumacher. Nun teilte ausgerechnet seine Ex-Frau Cora, von der er sich vor fünf Jahren trennte, ein gemeinsames Foto. Dazu schrieb sie den Kommentar "Home sweet Home" sowie die Hashtags #Love und #Family #Österreich. Auch ein Herzchen fügte sie hinzu. Laut ihrer Insta-Story trafen sich die beiden in einem Restaurant in Salzburg.Ihre Follower fragen sich nun, was sie ihren Fans mit diesem Posting eigentlich sagen will. Sind die beiden etwa wieder zusammen? "Wenn man euch so anschaut könnte man denken ihr seit wieder vereint", schreibt etwa ein User. In einem anderen Kommentar heißt es: "klär uns doch mal auf über euren Beziehungsstatus. Dann hören auch wilde Spekulationen auf."Weder Cora noch Ralf haben sich bis jetzt zu den Gerüchten geäußert. Die beiden waren über 13 Jahre verheiratet, ließen sich im Februar 2015 scheiden und stritten danach erbittert um den gemeinsamen Besitz und das Sorgerecht ihres Sohnes David.(red)