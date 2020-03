Bundesheer räumt ganzes Gebäude für Erkrankte

Sie helfen und sind dabei selber betroffen. Auch beim Bundesheer in Oberösterreich gibt es mittlerweile positiv getestete Personen.

61 Soldaten helfen dem Handel

Schon in der Vorwoche wurden zumindest drei Soldaten oder Mitarbeiter des Bundesheeres in Oberösterreich positiv auf das Coronavirus getestet."Sie sind alle in häuslicher Pflege und auf dem Weg der Besserung", sagt Presseoffizier Gerhard Oberreiter im Gespräch mit. Er bestätigt allerdings auch, dass es mittlerweile mehr Fälle gibt, die genaue Zahl darf er aus "militärtaktischen Gründen" allerdings nicht verraten.Es würde allerdings am Fliegerhort Hörsching (Bez. Linz-Land) mittlerweile ein ganzes Gebäude geräumt, in dem jene Erkrankten, die sich nicht in häusliche Quarantäne begeben können oder wollen, betreut werden.Unterdessen wird versucht, in den Kasernen die Hygienevorschriften penibelst einzuhalten, denn Zusperren kann man die Kasernen nicht so einfach.Das Bundesheer hilft schließlich auch in der Corona-Krise. Aktuell sind 61 Soldatinnen und Soldaten in Oberösterreich im Einsatz, um in den Lagern der großen Handelskonzerne in Wels, Marchtrenk und Sattledt zu helfen. Sie sorgen dafür, dass nach den Hamsterkäufen am Ende der Woche die Regale in den einzelnen Geschäften wieder gefüllt werden.Mit dabei auch übrigens Sportler, Welt- und Europameister, die gerade ihren Dienst im Heeressportzentrum ableisten.