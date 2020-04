Corona am GZSZ-Set: Dreharbeiten gestoppt

Seit Mittwoch ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Drehschluss. Ein Mitarbeiter wurde positiv aufs Coronavirus getestet.

Ab Mittwoch, 8.4. sind die Dreharbeiten im Filmpark Babelsberg eingestellt. Die UFA-Serial-Drama-Produktion, die die Seifenoper produziert, hat einen Coronafall am Set. Der Betroffene ist allerdings keiner der Schauspieler, sondern jemand, der hinter den Kulissen Hand anlegt. Mehr wurde nicht verraten, außer, dass er zuletzt eine Woche vor dem Drehstopp am Set war.Über Ostern wird jetzt eine verlängerte Zwangspause eingelegt. Wann die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden können, ist noch nicht bekannt.Vorerst kommt es bei der Ausstrahlung zu keinen Engpässen, weil noch genügend Folgen abgedreht sind.Am 29. April steht übrigens die 7.000. Folge an. Die wird Spielfilmlänge und einen exotischen Touch haben. Denn gedreht wurde auf Fuerteventura auf den Kanaren.