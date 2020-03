Trotz Coronakrise: Wiener Märkte bleiben offen

In Wien versorgen nicht nur die Supermärkte Bewohner mit Lebensmitteln: Auch die Wiener Märkte haben weiterhin täglich geöffnet.

Paradeiser stapeln sich in der Kiste, daneben ein Korb voller Äpfel: Auch in der Coronakrise sperren Wiens Standler jeden Tag ihre Hütten auf. Insgesamt gelten 22 Lebensmittelmärkte inklusive deren Bauernmärkte sowie die Wochenmärkte - unter anderem in der Mariahilfer Straße - mit dem Verkauf von Lebensmitteln als wichtige Nahversorger in Krisenzeiten. Andere Betriebe am Marktgelände, die keinen Lebensmittelhandel betreiben, bleiben vorübergehend aber geschlossen.Märkte-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bedankt sich auf Facebook bei den Standlern für ihren Einsatz sowie bei den Gärtner, die die Märkte täglich mit frischem Obst und Gemüse und vielem mehr verlässlich versorgen.Zu bleibt auch der Flohmarkt neben dem Naschmarkt und der Antiquitätenmarkt am Hof. Nicht abgehalten werden auch Anlassmärkte wie Ostermärkte.Die Lebensmittelkontrolle des Marktamtes verspricht, gerade in dieser Situation alle Lebensmittel genau zu überprüfen, sodass der Schutz der Gesundheit und der Schutz vor Täuschung gewährleistet bleibt. Das Motto des Marktamtes "Unsere Kontrollen für Ihre Sicherheit, unsere Märkte für Ihre Vielfalt" hat auch in Krisenzeiten Gültigkeit.Alle Öffnungszeiten der Wiener Märkte sind unter www.marktamt.wien.at abrufbar.Nähere Informationen gibt es bei der Lebensmittel-Hotline der MA 59 unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.