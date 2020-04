Ärztekammer ist gegen Corona-Tests in Apotheken

Dass einige Apotheken zweifelhafte Covid-19-Schnelltests anbieten, stößt bei der Österreichischen Ärztekammer auf heftige Ablehnung.

Immer mehr Apotheken bieten Corona-Schnelltests an. Wie der "Kurier" berichtete, offeriert etwa die Rathaus Apotheke in der Stadiongasse (City) einen Test um 80 Euro. Der Blut-Test – ein kleiner Nadelstich in den Finger genügt – soll Antikörper nachweisen, die das Immunsystem bildet, nachdem jemand mit dem Corona-Virus infiziert wurde.Experten sehen diese Schnelltests allerdings äußerst kritisch: "Dass einige Apotheken aktuell Schnelltests auf Covid-19 anbieten, gehört sofort abgestellt", meint etwa Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. "Zum einen sind Blutabnahme und Diagnose eindeutig ärztliche Tätigkeiten, die unter den entsprechend vorgeschriebenen Hygienestandards durchgeführt werden müssen. Zum anderen bedeutet die – auch medial dokumentierte – Unsicherheit dieser Schnelltests ein unglaubliches Risiko, dass sich negativ getestete Personen in falscher Sicherheit wiegen. Wir haben bereits ausdrücklich vor diesen kommerziellen Antikörper-Schnelltests gewarnt, weil sie für die akute Diagnostik von Covid-19 vollkommen ungeeignet sind. Sowohl falsch positive als auch falsch negative Resultate bergen ein großes Risiko."Es dürfe nicht sein, dass sich Menschen aufgrund zweifelhafter und dennoch kostspieliger Tests in Infektionsgefahr bringen oder andere infizieren. "Die Zuständigen müssen diesen verantwortungslosen Praktiken dringend ein Ende setzen", fordert Szekeres.Tatsächlich ist es so, dass nicht jeder Infizierte gleich schnell Antikörper bildet. Es kann also sein, dass jemand bereits infiziert ist, aber der Test noch keine Antikörper anzeigt. In der Rathaus Apotheke ist diese Problematik bekannt, wie Sybille Silmbrod dem "Kurier" erklärte: "Wir sind daher ständig in Verbindung mit dem Anbieter. Es hat etwas gedauert, bis wir eindeutige Ergebnisse von dem Test ablesen konnten, aber wir setzen uns damit kritisch auseinander."