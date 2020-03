39.600 Stück Masken: Spende aus China für Wien

44 Kartons stapelten sich am Dienstag im Arkadenhof des Wiener Rathauses. Der Inhalt: 39.600 Stück Atemschutzmasken aus China.

Am Vormittag bog der Lkw in den Arkadenhof des Wiener Rathauses ein. Werden üblicherweise Spenden für Krisenregionen eher auf den Weg geschickt, war die heutige Lieferung für Wien selbst gedacht.370 Kilogramm war die Lieferung schwer. In 44 Kartons steckten 39.600 in China produzierte Mundschutzmasken der Kategorie FFP2, wie sie in etwa von Spitälern benötigt werden. Die Masken sind auf dem Luftweg nach Österreich transportiert worden. Organisiert und finanziert von der "Vereinigung von in Österreich lebenden Chinesen". Die Aktion stand unter dem Motto "Aufmerksam und miteinander die Krise überwinden".Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nahm die Lieferung persönlich entgegen. Verwendet werden die Masken zum Teil von der Wiener Berufsrettung , sollen aber auch an andere Blaulichtorganisationen, Spitäler und niedergelassene Ärzte weitergegeben werden.Vor Ort bedankte sich Ludwig beim Ehrenpräsidenten der Vereinigung, Anshen Chen, und beim chinesischen Botschafter Xiaosi Li für die Initiative – sowie bei "allen Menschen aus China, die in Wien leben" für ihre Spendenbereitschaft: "Das ist ein schönes Beispiel für internationale Solidarität", so der Bürgermeister.Gleichzeitig lobte der chinesische Botschafter die in Österreich getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Diese seien streng, aber notwendig, befand er.Unterdessen hat auch die Ärztekammer Kontingente aufgetrieben und mit der Verteilung von Schutzmasken an Mediziner begonnen. "Verteilt werden ab sofort: FFP2-Masken (zur Verfügung gestellt vom Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs), OP-Masken, abgelaufene OP-Masken, die aber einsetzbar sind und von Ikea Österreich zur Verfügung gestellt wurden", schrieb die Kammer an ihre Mitglieder. Die Schutzausrüstung wird auf Anfrage geliefert und ist nur für Kollegen aus Wien vorgesehen.