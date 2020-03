Servicetelefon – hier bekommen Familien Hilfe

Home Office, Kinderbetreuung und Haushalt sind für viele Familien herausfordernd. Wo du Hilfe bekommst, liest du hier.

Der Kunde wartet auf einen Rückruf, die beiden Kinder streiten sich nebenan, mit dem Stundenplan der Schule hängt man schon drei Tage hinterher und in der Küche stapelt sich auch das Geschirr. Zum frische Luft schnappen bleibt auch keine Zeit und jetzt kam auch noch der Anruf, dass der Partner in Kurzarbeit geschickt wird – die Situation rund um das Corona-Virus bringt auch für Familien viele Herausforderungen mit sich.Wer in dieser schwierigen Situation Hilfe und Unterstützung braucht, kann sich an das Servicetelefon der Wiener Kinder- und Jugendhilfe wenden: Es bietet unter 01/4000-8011 (von Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr) telefonische Beratung an. Es stehen Berater aus den Bereichen Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Psychologie und Rechtsvertretung zur Verfügung."Das Servicetelefon ist der zentrale Wegweiser durch das Angebot der Wiener Kinder- und Jugendhilfe und bietet Beratung bei Fragen, Sorgen, Konflikten und Krisen in Familien", erklärt Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "Anrufer werden an die richtigen Stellen vermittelt und können auch auf Wunsch anonym bleiben."Wichtige Informationen und Tipps für Eltern sind übrigens auf den Corona-Infoseiten der Stadt Wien jederzeit abrufbar: www.wien.gv.at\coronavirus