Wiener Cocktail-Bar liefert jetzt coole Drinks heim

Eine Wiener Cocktail-Bar liefert köstliche Drinks jetzt frei Haus - inklusive Eis und Garnitur. So will die Bar ihre Mitarbeiter vor dem AMS bewahren.

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnahmen: Um seinen Mitarbeitern den Gang zum AMS zu ersparen, setzt jetzt Barkeeper Kan Zuo von " The Sign Lounge " (Alsergrund) auf Lieferservice. Damit steht dem gepflegten Cocktail-Genuss auch in Corona-Zeiten nichts entgegen.Beliefert werden die Bezirke 1-9 und 16-21. Wer bei "The sign Loung" bestellen will sollte schon etwas Durst mitbringen, denn die Mindestbestellmenge liegt bei drei Cocktails. Trinkfeste Haushalte sind also klar im Vorteil. Wer sich die Cocktail-Party nach Hause holen will kann das unter 0664 2 41 43 40 von 18 bis 24 Uhr tun.Zuo betont gegenüber dem Gourmet-Magazin "Falstaff", dass bei der Produktion der Cocktails strengste Hygiene-Maßnahmen eingehalten werden. Die Cocktails sind außerdem eine Woche im Kühlschrank haltbar. Also auch vor Viren oder Bakterien aller Art müsse sich niemand fürchten, so der Barchef.»Baywatch« Clear Colada – €15,–Hennessy V.S. Cognac - Dolin Dry Wermut - Mandel - Orangenblüten - Ananas - Mango - KokosnussmilchGarden and Tonic – €13,50The Sign Kartoff Gin - Gurke - Minze - Sellerieessenz - Maraschino - Limette - Dry TonicSmoky Chocolate Wine – €15,–Ardbeg 10yo Single Malt Scotch - Blaufränkischer - Schokoladeessenz - Anis - Marille - Pfeffer & Salz - gereicht mit gereiftem KäseMoscow Mule – €13,50Wodka - Limette - Gurke - Hausgemachte IngwerlimonadeTealicious – €15,–Glenmorangie 10yo Single Malt Scotch - Grapefruit - Holunderblüte - Grüntee - ZuckerwatteRomeo & Juliet – €14,–Belvedere Pure Wodka - Zitrone - Orangenessenz - Earl Grey Tee - Himbeeren - MilchNorman Conquest – €15,–Ardbeg 10yo Single Malt Scotch - Calvados - Süsser Wermut - Angostura Bitters