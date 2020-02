Corona in Österreich – 50 Fragen, 50 Antworten

"Heute" hat für Sie die am meisten gestellten Fragen zum Coronavirus beantwortet. Was Sie alles darüber wissen sollten, haben wir kurz und kompakt zusammengefasst.

Die wichtigsten Fragen zu COVID-19 haben wir für Sie kurz beantwortet - alles was Sie jetzt wissen müssen.Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen!Weniger gefährlich als MERS und SARS, aber gefährlicher als die Grippe. Die Sterblichkeitsrate liegt bei 3 Prozent.14 Tage.Ja.Über Kontakt mit Erkrankten und kontaminierten Oberflächen.Ja.Ja, in beiden Fällen.Viren können bis zu etwa 24 Stunden auf Oberflächen infektiös bleiben.Geht oft schlecht, wo es möglich ist, Türschnalle mit dem Ellenbogen öffnen.Besser nicht, wenn es nicht zu unhöflich ist. Sonst: nachher Hände waschen.Momentan noch nicht.Es gibt unterschiedliche Meinungen. Klar ist, dass Schutzmasken andere vor einer Infektion schützen können.Aktuell ist es schwierig: Apotheken, Baumärkte und Fachgeschäfte haben derzeit Lieferengpässe.Ja, herkömmliches Desinfektionsmittel tötet die Viren auf Oberflächen ab.Nein, gegen das Coronavirus hilft eine Grippeimpfung leider nicht.Derzeit nicht. Es wird intensiv an der Herstellung gearbeitet. In China laufen angeblich die ersten Tests.Ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen sind die Risikogruppen.Ja. Über weitere Details informieren Sie die Ärzte.Bei Kindern ist der Krankheitsverlauf zumeist nur mild.Auch schwangere Frauen zählen nicht zur erhöhten Risikogruppe.Der Verdacht auf COVID-19 muss gemeldet werden. Bitte nicht gleich zum Arzt, zuerst telefonieren. Hausarzt oder Experten des Gesundheitstelefons 1450 helfen und informieren über weitere Schritte. Die Corona-Hotline (☎ 0800 555 621) ist 24 Stunden erreichbar.Auch hier sollte man telefonisch einen Arzt zu Rate ziehen.Derzeit nein.Es können nur die Symptome, wie etwa Fieber, behandelt werden.Durch Händewaschen und -desinfizieren sowie das Meiden von Erkrankten und von Menschenansammlungen. Als Richtlinie gilt eine Armlänge Abstand zu Fremden. Auf Reisen in Risikozonen sollte man verzichten.Sollten die Fallzahlen in Österreich steigen, werden Empfehlungen folgen – Menschenansammlungen wären dann in jeder Form zu vermeiden.Noch nicht, aber wenn sich die Lage zuspitzt, folgen auch dazu entsprechende Empfehlungen der Bundesregierung.Auch im Aufzug kann man sich jedenfalls anstecken.Auch im Gotteshaus ist man vor dem Virus nicht sicher. Bei Messen wird vom Friedenszeichen abgeraten. Auch eine Ansteckung über das Weihwasser ist nicht auszuschließen.Abstand halten, am besten einen Meter. Die Rettung muss man aber nicht verständigen.Man sollte es wegen Keimen nicht herborgen und keine fremden Geräte angreifen.Auf Hygienevorschriften besonders gut achten.Nein. Gesund zu Hause zu bleiben ist nicht erlaubt, außer bei nachvollziehbarer Gefahr – wenn etwa ein Kollege nachweislich mit dem Virus infiziert ist oder wenn um den Arbeitsplatz eine Sperrzone errichtet wurde.Ja, das wäre möglich. Es würde eine Dienstfreistellung bedeuten und keinen Krankenstand.Ja, im Epidemiegesetz ist eine Entgeltfortzahlung garantiert. Der Bund würde in diesem Fall dem Arbeitgeber die Kosten ersetzen. Als Selbstständiger kann man sich ebenfalls einen entstandenen Schaden ersetzen lassen.Ja, wenn sie ein Gebiet betrifft, in dem eine hohe Ansteckungsgefahr besteht.Es besteht die Möglichkeit, dass Schulen Veranstaltungen absagen.Ja, auch das ist ein mögliches Szenario.Wenn eine Betreuung der Kinder nicht anders zu organisieren ist, kann man eine Betreuungsfreistellung bekommen.Ja, aber aktuelle Reisewarnungen sind zu beachten.Noch nicht, aber man sollte das mögliche Risiko immer selber abschätzen.Strikte Maßnahmen sind derzeit die einzige Möglichkeit, eine Ausbreitung zu verlangsamen.Es ist immer sinnvoll, einen Vorrat an Nahrungsmitteln und Wasser zu haben. Diese Empfehlung ist allerdings nicht neu.Nein.Vieles deutet darauf hin, dass es zu mehr Ansteckungen in Österreich kommen kann.Es könnte zu Quarantäne-Maßnahmen kommen. Auch Bewachung von Apotheken und von Medikamententransporten wäre denkbar.Die Bundesverwaltung und die Bezirksverwaltungsbehörden. De facto entscheidet aber die Regierung, in Absprache mit Experten, was zu tun ist.Noch nicht, die WHO hält es aber für möglich.Nein, von einer so hohen Anzahl an Erkrankten geht man nicht aus.Das weiß man nicht sicher.