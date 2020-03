Erste Festivals wegen Corona vor Absage

Das Festivaljahr in den USA beginnt mit einem der größten weltweit, dem Coachella – jetzt wackelt das Mega-Event gewaltig.

Ausweichtermin im Oktober?

Festivals in Österreich - keine Absagen, aber Fans wollen nicht

"Snowbombing" findet statt

Rage Against the Machine, FKA Twigs, Fatboy Slim, Calvin Harris, Lil Nas X und Travis Scott: Das Line-up beim Coachella ist wieder hochkarätig. Am 10. April wollten Tausende und Abertausende Fans ins Coachella-Tal, rund 200 Kilometer von Los Angeles pilgern. Unter den Gästen sind normalerweise auch die größten Stars aus Musik, Model-Business und Kino.In der Gegend wurden am Montag drei weitere Fälle des Coronavirus bestätigt, inzwischen sind sechs Personen krank. Veranstalter Goldenvoice plant bereits die Absage des Festivals. Mit den Acts wird bereits verhandelt, ob sie vielleicht im Oktober Zeit hätten. Als Ausweichtermin soll der 9. Oktober angepeilt werden.Coachella ist aber nur das erste Festival, das vom Virus bedroht ist. Das Stagecoach, ein Countrymusic-Festival, das am 24. April starten sollte, wackelt ebenfalls.In Austin, Texas wurde bereits ein Festival gecancelt und in Boston sagte der Bürgermeister eine der größten St.-Patricks-Day-Paraden der Welt ab.Das Festivaljahr in Österreich beginnt mit dem Impericon Wien, das am Dienstag, den 10.4. in der Arena startet. Noch ist nichts abgesagt, aber laut Homepage sind die Fans äußerst festivalfaul. Auch wenn der Veranstalter feiern will - nur 60 Prozent Auslastung zeigt, dass die Zuschauer sich nicht ins Getümmel stürzen wollen.Nach dem Wiener Event geht's mit dem "Snowbombing" im Tiroler Mayrhofen ab 13.4. weiter. Für österreichische Verhältnisse ist in Tirol mit 25 Erkrankten (Stand 9.3.) die Coronagefahr hoch. Liam Gallagher, The Streets und Co haben sich angesagt, die Tickets kosten knapp 250 Euro ohne Unterkunft. Nach Rückfrage beim Tourismusverband Mayrhofen ist noch keine Absage für das Festival geplant. Der Veranstalter sitzt in England, ein Stopp müsste von ihm ausgehen.Andreas Lackner, Chef des Tourismusverbandes in Mayrhofen ist vom Sicherheitskonzept auch in Zeiten von Corona überzeugt. Es seien zwar ca. 500 Tickets weniger verkauft worden, dafür macht er allerdings den im Vergleich mit vergangenen Jahren späten Termin des "Snowbombing" verantwortlich und nicht das Virus. Mit einer Absage rechnet Lackner nicht.Der Festival-Sommer in Österreich startet mit dem Nova Rock (10.-13.6.), gefolgt vom Springfestival Graz (10.-15.6) und dem Donauinselfest (26.-28.6.).