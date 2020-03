Geburtenstation im Spital wegen Virus gesperrt

Ein Mitarbeiter des Salzkammergut Klinikums Bad Ischl wurde positiv auf COVID-19 getestet. Die Gynäkologie und Geburtshilfe im Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl wurden nun gesperrt.

Nun gibt es auch in einem Krankenhaus in Oberösterreich den nächsten bestätigten Corona-Fall.Konkret musste die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Salzkammergut-Klinikum in Bad Ischl geschlossen werden.Alle Personen, die mit dem infizierten Mitarbeiter Kontakt hatten, wurden der Behörde gemeldet. Die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung ist weiterhin durch den Standort Vöcklabruck gewährleistet, berichtet die Gesundheitsholding.Unklar ist vorerst noch, ob es sich bei der erkrankten Person um einen Arzt oder Ärztin bzw. um jemanden aus dem Pflegepersonal handelt.Laut Informationen vonsoll es sich aber um einen Arzt der Station handeln.+++ Mehr Infos folgen +++