Corona: Gottesdienste per Live-Stream

Heute um 10 Uhr können sie die Predigt am dritten Fastensonntag aus dem Stephansdom per Live-Stream sehen. Hier die Links aller Gottesdienste.

Stephansdom für Touristen gesperrt

In ganz Österreich gibt es ab kommendem Montag, in manchen Landesteilen seit Freitag, keine öffentlichen Gottesdienste für Gläubige mehr. Eine Alternative sind Gottesdienstübertragungen im Radio, Fernsehen und Internet. Diese erfolgen wegen des Versammlungsverbots der Behörden aus leeren Kirchenräumen.Die Sonntagsmesse am dritten Fastensonntag aus dem Stephansdom (10 Uhr) können Sie per LIVE Stream über diesen Link von Radio Klassik mitverfolgen. Die Messe wird von Dompfarrer Toni Faber konzelebriert. Der kirchliche Privatsender Radio Klassik überträgt also zusätzlich zu den Messen im Radio (Montag bis Samstag, 12.00 UhrSonn- und Feiertag, 10.15 Uhr) nun auch per Live-Stream. Die Abendmesse um 18 Uhr aus dem Stephansdom überträgt auchLive.Papst Franziskus: Wer einen Gottesdienst mit Papst Franziskus feiern will, kann das seit Montag jeden Morgen um 7 Uhr. Seine Frühmessens werdenlive mit deutschen Kommentaren auf www.vaticannews.va gezeigt. Die Seite überträgt außerdem Sonntags um 12 Uhr das Angelus-Gebet des Papstes.ORF III überträgt bis auf Weiteres an jedem Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst Live im Fernsehen. Den Anfang macht am 15. März ein Gottesdienst aus der Kirche des Wiener Priesterseminars aus der Kirche des Wiener Priesterseminars in der Boltzmanngasse. Den Gottesdienst mit der Fernsehgemeinde feiert der Regens des Wiener Priesterseminars Richard Tatzreiter.ZDF-Fernsehgottesdienst: Auch das deutsche ZDF sendet jeden Sonntag (9.30 Uhr) einen katholischen oder einen evangelischen Gottesdienst.Wie gewohnt übertragen auch die ORF-Regionalradios weiterhin an jedem Sonntag um 10 Uhr einen katholischen Gottesdienst. In Vorarlberg ist für 15. und 22. März eine reginale Auskoppelung vorgesehen: ORF Radio Vorarlberg überträgt ab 10 Uhr eine Messe mit dem Feldkircher Bischof Benno Elbs aus der Kapelle der bischöflichen Residenz.Der Sender "Radio Maria" überträgt von Montag bis Samstag täglich um 8 Uhr einen Gottesdienst, sonntags um 10 Uhr. Derzeit können auch die Frühmessen (7 Uhr) mit Papst Franziskus im Vatikan mitgefeiert werden. Die Gottesdienste sind auch online via www.radiomaria.at verfügbar.Gottesdienst mit Missio-Nationaldirektor P. Karl Wallner täglich um 12 Uhr auf www.missio.at Stift Heiligenkreuz: Gottesdienste täglich um 6.25 Uhr, 11 Uhr und 17 Uhr, an Sonntagen um 9.30 Uhr, an Montagen auch um 18 Uhr auf www.stift-heiligenkreuz.org/livestream Aus der Kapelle im Klagenfurter Bischofshaus: Montag bis Freitag um 9 Uhr Gottesdienst über www.kath-kirche-kaernten.at aus der Kapelle im Klagenfurter Bischofshaus. Darüber hinaus streamt die Klagenfurter Stadtpfarre St. Theresia ihren Sonntagsgottesdienst über einen eigenen YouTube-Kanal und über die Facebook-Seite der Pfarre.Aus dem Dom Klagenfurt werden Sonntagsmessen (10 Uhr) mit Dompfarrer Peter Allmaier konzelebriert und hier live übertragen.Pfarre Hartberg überträg sonntags um 10 Uhr unter folgenden Link Auch Katholisch.de überträgt Gottesdienste von Montag bis Samstag um 8 Uhr, Sonntag um 10 Uhr