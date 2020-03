Corona-Hamstereinkäufe in NÖ haben begonnen

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis es auch in Niederösterreich so weit ist. Am Freitagvormittag wurden zahlreiche Supermärkte teilweise leer gekauft.

Jetzt ist der Corona-Virus wohl endgültig in Niederösterreich angekommen. In vielen Supermärkten des Landes bot sich am Freitag dasselbe Bild: Keine Parkplätze draußen, drinnen Warteschlangen durch das ganze Geschäft und kaum noch Fleisch, Nudeln oder Dosenfutter zu ergattern.In Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) gab es gar ein völliges Novum: Der riesige Parkplatz der größten Billa-Filiale des Landes (ehemals "Big Billa") war gegen 9:30 Uhr bis auf den letzten Stellplatz zugeparkt, obwohl es dort 220 Stück gibt. Zu gewöhnlichen Spitzenzeiten war der Parkplatz meist nicht einmal zur Hälfte ausgelastet.Doch nicht nur die Billa-Filiale in Neulengbach war überrannt. Auch einen Lidl, Penny, Hofer und zwei Spar-Filialen gibt es in der Wienerwaldstadt – überall dasselbe Bild. Nicht nur in Neulengbach. Ein "Heute"-Leser berichtet von seinem Einkauf: "Es ist aber nicht so, dass jetzt große Panik herrscht. Die meisten nehmen sogar die ewig langen Wartezeiten mit etwas Humor."