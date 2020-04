Corona hat Liebe von "XXXLutz-Ixi" gestärkt

XXX-Lutz-Werbegesicht Chiara Pisati genießt die Zeit in der Isolation mit ihrem Freund Kevin Piticev: "Die Quarantäne hat uns näher zusammengerückt."

Eine junge Liebe in Zeiten von Corona – sicher für viele eine Herausforderung. Nicht so für XXX-Lutz-Werbegesicht Chiara Pisati (24) und ihren Freund Kevin Piticev (27)."Wir sind jetzt rund um die Uhr zusammen und genießen das sehr. Ich würde sagen, dass uns die Quarantäne nur noch näher zusammengerückt, unsere Liebe gestärkt hat. Ich weiß jetzt, dass er der Richtige ist", schwärmt die Blondine im Talk mitTrotzdem: "Damit uns die Decke nicht auf den Kopf fällt, gestalten wir jeden Tag neu. So wird der Esstisch kurzerhand zum Tischtennisplatz umfunktioniert, dann spielen wir Uno und Jolly. Außerdem bauen wir Parcours zu Hause auf."