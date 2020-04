Corona: In diesen Ländern ist es am sichersten

Das Coronavirus sorgt weltweit für Probleme. Eine neue Statistik der Analyseagentur "Deep Knowledge" zeigt nun, in welchen Ländern es verhältnismäßig sicher in der aktuellen Lage ist.

Das Coronavirus hält die Welt weiterhin in Atem. Knapp 1,9 Millionen Menschen sind mittlerweile infiziert, rund 120.000 davon sind an dem Virus verstorben.Laut einer aktuellen Studie der Analyseagentur "Deep Knowledge" scheinen einige Länder aber besser mit Covid-19 umgehen zu können als andere.Für die Untersuchung wurden zahlreiche Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen, wie beispielsweise der Weltgesundheitsorganisation verwendet. So wurden unter anderem eingeführte Maßnahmen betrachtet oder wie dagegen verstoßen wurde.Und laut der Studie liegt Israel auf dem ersten Platz, dahinter folgen Deutschland und Südkorea. Und auch Österreich findet sich auf der Liste. Im Eurozonen-Ranking befindet sich die Alpenrepublik hinter Deutschland und der Schweiz auf Platz drei.Außerdem wurde in diesem Rahmen auch noch gleich eine weitere Statistik bezüglich der Leistungsfähigkeit der stationären Behandlung veröffentlicht. Welches Land dabei auf Platz eins liegt, erfährst du im Video oben.