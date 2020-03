Senioren müssen daheim bleiben, Osterurlaube tabu

Bundeskanzler Sebastian (VP) trat am Montag erneut mit einer Rede zur Lage der Nation vor die Presse. Seine zentrale Botschaft: "Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm."

Wer von einer Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen in Österreich geträumt hatte, wurde Montagvormittag auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), sein Vize Werner Kogler (Grüne), Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sowie VP-Innenminister Karl Nehammer traten im Kanzleramt erneut vor die Presse."Das ist erst die Ruhe vor dem Sturm", betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz über die zuletzt abgeflachte Kurve an Neu-Infektionen. Die bisher ergriffenen Maßnahmen würden wirken, betonte der Kanzler, es brauche nun aber eine weitere Verschärfung. Dies beinhaltet:■ Maskenpflicht im Supermarkt – wohl schon ab Mittwoch■ noch stärkerer Schutz für Ältere und Risikopatienten. Dies bedeutet, dass Über-70-Jährige mit Ausgangssperren rechnen müssen.■ Massiver Shutdown in Hotellerie und Tourismus: Oster-Urlaube sind völlig tabu, für touristische Zwecke werden Hotel- und Airbnb-Aufenthalte untersagt.Innenminister Karl Nehammer kündigte zudem ein härteres Vorgehen gegen all jene an, die sich nicht an der von der Regierung beschlossenen Maßnahmen halten.