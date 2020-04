Wien Geschichte Wiki dank Corona-Virus sehr gefragt

Die Seitenaufrufe der historischen Online-Enzyklopädie "Wien Geschichte Wiki" sind im März um 46 Prozent gestiegen. Besonders beliebt: Epidemie, Cholera und Pest.

Dank dem Corona-Virus erlebt das Interesse an der Geschichte Wiens derzeit eine Renaissance: Auf der Seite geschichtewiki.wien.gv.at informieren sich die Wiener über ihre Stadt – und das in letzter Zeit besonders häufig.So sind die Seitenaufrufe im März 2020 auf rund 525.000 gestiegen, das bedeutet eine Zunahme um mehr als 46 Prozent gegenüber dem März des Vorjahres. Zu den meistbesuchten Seiten gehören neben dem Beitrag zu Ludwig van Beethoven derzeit vor allem die Artikel zum Thema Epidemie, Cholera, Spanische Grippe sowie Pest. Die historische Wissensplattform der Stadt Wien bietet 45.241 Artikel und 10.043 Bilder. Die Grundlage bildet das "Historische Lexikon Wien" von Felix Czeike.Besucher der Seite können im Lexikon der Straßennamen oder in der Personensuche stöbern und sich über Häusernummerierung, Grenzsteine, Wiener Kulturgut und Gedenktage informieren. Weiters sind Informationen zu Bauwerken, Organisationen, Karten, topographischen Objekten und wichtigen Ereignissen zu finden. Zu den Themen Rotes Wien, Wiener Küche, Politikerinnen in der Ersten Republik, Wien im Krieg, Kino sowie SportfunktionärInnen im jüdischen Kontext gibt es eigene Schwerpunkte.