793 Tote an einem Tag – Italien schließt Betriebe

Italien hat im Kampf gegen das Coronavirus die Schließung aller "nicht lebensnotwendigen" Unternehmen und Fabriken angeordnet. Ministerpräsident Giuseppe Conte gab dies am Samstagabend im Fernsehen bekannt.

Von der Schließung ausgenommen sind unter anderem Supermärkte, Banken, Post und Apotheken, sagte Conte. Er sprach von der "größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg""Wir haben beschlossen, jede produktive Tätigkeit zu schließen, die nicht entscheidend und unerlässlich dafür ist, uns essenzielle Güter und Dienstleistungen zu garantieren", sagte Conte.Die Maßnahme ist eine Reaktion auf den erneut starken Anstieg von Todesfällen im Land. Allein am Samstag wurden in ganz Italien 793 Todesopfer gemeldet – so viele wie noch nie zuvor. Insgesamt starben bisher 4.825 Personen an dem Virus. Die Zahl der Infizierten stieg auf 42.681.