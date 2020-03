Corona? Italiener tot in Leoben aufgefunden

In Leoben ist ein 38-jähriger Italiener tot aufgefunden worden. Eine Obduktion soll nun klären, ob er mit dem Coronavirus infiziert war.

Ein 38-jähriger Italiener ist am Samstag tot in Leoben aufgefunden worden. Wie das Land Steiermark in einer Aussendung mitteilte, kann eine Coronavirus-Infektion nicht ausgeschlossen werden.Ein entsprechender Test wurde deshalb bereits angeordnet. Das Ergebnis lag vorerst noch nicht vor. "Wie bei allen ungeklärten Todesfällen wurde die Polizei einbezogen", hieß es in der Aussendung.Die Sanitätsbehörde ordnete eine Obduktion an, um die genaue Todesursache des Mannes zu klären.