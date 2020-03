Corona zwingt jetzt auch James Bond in die Knie

Daniel Craig (52) hat "keine Zeit zu sterben". Und tatsächlich: Fans von 007 müssen sich nun noch sieben Monate länger als gedacht auf den finalen Bond mit Craig in der Hauptrolle gedulden.

Sag niemals nie – nun zwingt Corona sogar MI6-Agenten James Bond in die Knie. Ob die Absage des geplanten Kinostarts Anfang April im Auftrag ihrer Majestät erfolgte, ist unklar. Jedenfalls haben sich MGM, Universal und die Bond-Produzenten dazu entschlossen, angesichts der unübersichtlichen Corona-Lage nun kein Risiko einzugehen und den Kinostart von "No Time to die" auf November zu verschieben.Auf Twitter wurde auch bereits das neue Premierendatum verkündet. Im Vereinigten Königreich soll das 25. Bond-Abenteuer am 12. November 2020 zu sehen sein, der US-Start wird mit 25.11. 2020 angegeben. Die weiteren Start-Daten möchte man demnächst bekannt geben.Fans hatten wegen Ausbruch des Coronavirus eine Verschiebung seit Tagen gefordert. Nun kamen die Verantwortlichen dieser eindringlichen Bitte nach.Wer Daniel Craig im 26. Agenten-Thriller nachfolgen soll, ist noch unbekannt (oder ein gut gehütetes Geheimnis). Ebenfalls gibt es seit Monaten wilde Spekulationen darüber, ob er in seinem finalen Fall – als Bösewichte sind Christoph Waltz und Ramy Malik dabei – sterben wird. Die Antwort gibt es nun also frühestens Ende des Jahres. Denn das, was Blofeld und Co. bisher nicht gelungen ist, schaffte das Coronavirus.