Corona & Jobs – Hier gibt's die beste Hilfe

Am Samstag präsentierte die Bundesregierung ein Vier-Milliarden-Paket, um der unter Corona leidenden Wirtschaft zu helfen. Wo sich Arbeitnehmer und Unternehmer jetzt informieren können.

Eine noch nie dagewesene Krise – und noch nie dagewesene Maßnahmen: Mit einem Vier-Milliarden-Paket will die Regierung der unter Corona leidenden Wirtschaft rasch helfen und möglichst viele Jobs erhalten. Nur ein erster Schritt, wie Kanzler Sebastian Kurz betonte. Darin enthalten sind etwa 400 Millionen Euro für eine neue Krisenform der Kurzarbeit, Kreditgarantien, Steuerstundungen bzw. die Herabsetzung von Vorauszahlungen sowie ein Härtefonds für Einpersonen- und Familienunternehmen. Viele Fragen, viele Antworten – doch wer hilft weiter?Die besten Anlaufstellen sind Arbeiterkammer und ÖGB. Die tun sich nun zusammen und schalten am Montag um 9 Uhr unter der Telefonnummer 0800-22120080 eine gemeinsame Arbeitsrecht-Hotline frei. Unter www.jobundcorona.at geht zudem eine eigene Sonderseite online. Das AMS ( www.ams. at ) ermöglicht zudem Anträge auf Arbeitslosengeld ohne persönlichen Kontakt per Online-Formular, Mail bzw. Telefon.Österreichs Wirtschaftskammer bietet auf www.wko.at eine umfassende Corona-Info-Sammlung für Betriebe samt Hotline 0590900-4352 an. Hier wird etwa auf Hilfsmaßnahmen für Einpersonenunternehmen, KMUs und Touristiker eingegangen und erklärt, wie man Corona-Kurzarbeit beantragt – Links zu zuständigen Stellen inklusive.