30.03.2020 10:37 Corona-kranke Frau (49) in Linzer Spital gestorben

In Oberösterreich gibt es ein weiteres Todesopfer. (Symbolfoto) Bild: picturedesk.com

In Linz ist eine Frau (49) am Corona-Virus gestorben. Das teilte das Krankenhaus in einer Aussendung mit. Die Frau dürfte an schweren Vorerkrankungen gelitten haben.