Die Kinderuni kommt jetzt ins eigene Wohnzimmer

Das Kinderbüro der Universität Wien hat auf die aktuelle Krisen-Situation reagiert und realisiert derzeit Projekte für die Zeit zuhause.

Ob Physik mit Clemens Nagel, Astrophysik mit Franz Kerschbaum, Geschichte mit Dominik Hagmann oder Geografie mit Ronald Pöppl: Ab sofort kommt die Kinderuni ins Wohnzimmer. Kinderuni-Lehrende gestalten im Home Office kurze Videos zu ihren Forschungsbereichen, die anschließend auf kinderuni.at oder auf YouTube unter Kinderuni@home abrufbar sind.Derzeit sind nur sieben Clips zu finden – darunter ein Rezept für antike, römische Globi von Dominik Hagmann –, die Videothek wird allerdings in den nächsten Wochen laufend durch weitere Beiträge ausgebaut.Auch digitale Kompetenzen sind derzeit besonders wichtig: Was normalerweise am A1 "Internet für Alle"-Campus Medienpädagogen des Kinderbüros vermitteln, findet jetzt zuhause statt. Daher hat das Kinderbüro in Zusammenarbeit mit A1 die neue Website digikidscampus.at speziell für Familien, aber auch als Ressource für Lehrer, entwickelt und baut diese kontinuierlich aus.Die Inhalte der Website reichen von virtuellen Ausflügen und Wissensinhalten über "digital kreativ" etwa zum Thema Stoptrick-Film oder der Frage, wie man auf dem Smartphone oder Tablet selbst Animationen zum Leben erweckt, bis zu "digital bewegt", wo unterhaltsame Bewegungsvideos für zuhause zum Mitmachen anregen. Regelmäßig gibt es auch noch Praxistricks und Anwendungsbeispiele zu den Themen Programmieren, digital werken und Social Media.Neben der Webseite wurde auch eine Facebook-Gruppe eingerichtet, die Vernetzungsmöglichkeit bietet und Raum, in dem man sich gegenseitig Mut zusprechen und Erfahrungen reflektieren kann. Die Gruppe lädt zum Interagieren ein und bietet ausgewählte erprobte Inhalte. Diese können zwischen Eltern leicht geteilt werden und damit die Vernetzung fördern.