Corona-Krise verändert unser Bezahlverhalten

Eigentlich bezahlen die Österreicher am liebsten mit Bargeld, doch aufgrund der Corona-Krise befinden sich digitale Zahlungsmöglichkeiten im Aufwind.

Die Corona-Krise hat unser Bezahlverhalten stark verändert. Viele Supermärkte und Geschäfte weisen bereits aktiv darauf hin, auf Barzahlung zu verzichten und lieber mittels Kredit- oder Bankomatkarte zu bezahlen."Wir sehen, dass sich Bezahl-und Einkaufsverhalten geändert hat" erklärte Christian Rau, Geschäftsführer von Mastercard Österreich.Auch die WHO empfiehlt, auf Bargeld zu verzichten, digitale Zahlungsmöglichkeiten sind daher im Aufwind. Derzeit verstärke sich ein Trend zur Digitalisierung des Zahlverhaltens, der bereits vor der Krise sichtbar gewesen sei, so der Mastercard-Chef.Daten des Zahlungsdienstleisters hätten schon im Vorjahr gezeigt, dass rund drei Viertel aller Karten-Transaktionen mit NFC (also ohne Eingabe des Pincodes) erfolgt seien. Diese Entwicklung werde sich aber in den kommenden Monaten weiter beschleunigen, vermutet Rau.