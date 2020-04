Stadt bürgt mit 20 Mio. für Kredite für Betriebe

Mit Bürgschaften in der Höhe von 20 Mio. Euro unterstützen die Stadt Wien und die Wiener Wirtschaftskammer Unternehmen beim Ansuchen um Überbrückungskredite.

Im Rahmen der Bürgschaftsaktion greifen die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien kleineren und mittleren Unternehmen in Wien unter die Arme. Zunächst war die Aktion mit zehn Millionen Euro (je fünf Millionen kamen von der Stadt und der Wirtschaftskammer) dotiert, nun wird diese Summe auf 20 Millionen Euro verdoppelt.Die Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank (WKBG) übernimmt gegenüber Kreditinstituten zusätzliche Bürgschaften von bis zu 80 Prozent für Betriebsmittelfinanzierungen. Damit soll es Betrieben erleichtert werden, bei Banken Überbrückungskredite zur Überwindung der Corona-Krise zu bekommen."Die Corona-Krise ist die schwierigste Herausforderung der letzten 60 Jahre. Wir versuchen allen betroffenen Wiener Betrieben schnell und unbürokratisch zu helfen. Mit dieser Bürgschaftsaktion können wir bei Liquiditätsengpässen unter die Arme greifen. Dass das eine wichtige Maßnahme ist, zeigen uns die Zahlen. Es freut mich, dass wir hier so kurzfristig gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien weitere Mittel aufstellen konnten", erklärt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ)."Unser Ziel ist es gemeinsam mit der Stadt Wien möglichst viele Wiener Unternehmen durch diese enorm schwierige Zeit zu bringen und ihnen auch nach überstandener Corona-Krise einen erfolgreichen Start zu ermöglichen. Die Sicherung der Liquidität ist eine tragende Säule dabei. Bürgschaften der WKBG sind hier das passende Instrument. Sie werden so gut angenommen, dass wir dafür die Gelder deutlich erhöhen werden", ergänzt der Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck.Bereits Mitte April gab es laut Stadt 108 genehmigte bzw. abgeschlossene Anträge mit einem Kreditvolumen von rund 8,5 Millionen Euro. In der Pipeline befänden sind schon 64 weitere Anträge mit einem Kreditvolumen von 5,7 Mio. Euro. In Summe seien bei der WKBG 172 Anträge mit einem Kreditvolumen von 14,2 Mio. Euro eingegangen.Die von der WKBG besicherten Kredite sollen zielgenau die kleinteilige Wiener Wirtschaft treffen - von Gastronomie- und Friseurbetrieben bis zu Dienstleistern, Handelsgeschäften und Gewerbebetrieben. Dadurch könnten sie schnell, verlässlich und unbürokratisch ihren akuten Liquiditätsbedarf (durchschnittlich besichert werden derzeit Kredite in Höhe von 120.000 Euro bei den Hausbanken) decken.Aufgrund der regen Nachfrage wurden nun neue zusätzliche Mittel aufgestellt, sodass Wiener Wirtschaftstreibenden und Nahversorgern ein Bürgschaftsvolumen von insgesamt 20 Millionen Euro für 80% Kredithaftung zur raschen, unbürokratischen Liquiditätsschaffung zur Verfügung steht. Der Haftungsumfang gilt für Kredite von mindestens 5.000 und maximal 500.000 Euro bei den Hausbanken.Damit kann ein Kreditvolumen von über 25 Mio. Euro gehebelt werden. Auch die Kosten (Bearbeitungsentgelt und Bürgschaftsprovision) für diese Unterstützungsaktion übernehmen zur Gänze die Stadt Wien und die WKW.Die Einreichung zu einer Bürgschaftsübernahme erfolgt über die jeweilige Hausbank, das Antragsformular und die Produktübersicht findest du online hier Auch auf Bundesebene werden Garantien für Überbrückungsfinanzierungen (Kredite) angeboten. Zuständig ist hier das Austria Wirtschaftsservice (aws) Damit sollen Liquiditätsengpässe, die durch Umsatzausfälle als Folge des Coronavirus entstehen, abgefedert werden. Das Garantiepaket der Österreichischen Tourismusbank (ÖHT) wiederum steht auch Wiener KMUs im Bereich Hotellerie und Tourismus zur Verfügung.