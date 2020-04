Corona lässt Thiem auf Olympia-Gold spekulieren

Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem nutzt die Corona-Pause für seine sonst so seltene Freizeit. Der Niederösterreicher rechnet damit, dass die ATP-Tour noch lange Zeit aussetzen wird und verrät seinen Olympia-Geheimplan für 2021.

Für Tokio 2020 hatte Thiem schon frühzeitig abgewunken, der Terminkalender auf der ATP-Tour wäre für die aktuelle Nummer drei der Welt zu dicht gewesen.Mit der Verschiebung der Sommerspiele auf 2021 und der langen ATP-Pause ändern sich aber auch die Pläne des 26-Jährigen.2024 in Paris will Thiem unbedingt antreten, jetzt scheint auch eine Medaillenjagd in Tokio im nächsten Jahr wahrscheinlich: "Wenn das reinpasst, würde ich da sehr gerne spielen, dann hätte ich sogar zweimal die Chance, daran teilzunehmen."Für die aktuelle Saison sieht der Lichtenwörther eher schwarz: "Es wird noch sehr, sehr lange kein Profi-Tennis geben. Weil die Spieler aus aller Welt anreisen müssen und wir in der ganzen Welt unterwegs sind."