Erster Royal stirbt nun an Coronavirus-Erkrankung

Die Cousine von König Felipe VI, hat als erstes Mitglied eines Königshauses den Kampf gegen das Coronavirus verloren.

Die spanische Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen der Corona-Erkrankung verstorben.Das Begräbnis der Cousine des spanischen Königs Felipe VI. (52) fand am vergangenen Freitag in Madrid statt. Maria Teresa hatte bis an ihr Lebensende in Frankreich gelebt und fand ihre letzte Ruhe in der Hauptstadt ihrer spanischen Heimat.Prinzessin Maria Teresa ist das erste Mitglied eines europäischen Königshauses, das im Zuge der Corona-Pandemie ihr Leben lassen musste. Neben Fürst Albert von Monaco (62) hat sich auch der britische Thronfolger Prinz Charles (71) mit dem Virus angesteckt. Im Gegensatz zum monegassischem Fürsten befindet sich Charles aber inzwischen nicht mehr in Quarantäne.