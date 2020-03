So alt sind die Corona-Kranken in Österreich

Immer mehr Menschen infizieren sich in Österreich am neuen Coronavirus – laut einer Statistik gibt es aber einen großen Unterschied zu den Erkrankungen in Italien.

In Italien kollabiert in Folge der Corona-Pandemie das Gesundheitssystem, täglich sterben Hunderte Menschen. Allerdings ist der durchschnittliche Corona-Infizierte in unserem südlichen Nachbarland auch rund 80 Jahre alt. In Österreich gestaltet sich die Situation derzeit zum Glück anders.Laut Daten des Gesundheitsministeriums sind die meisten bestätigten Erkrankten in Österreich zwischen 45 und 54 Jahren alt, dahinter folgen die 25- bis 34-Jährigen. weit dahinter bewegen sich die besonders gefährdeten Personen ab 65 Jahren nicht.Doch die Verteilung ist deutlich gleichmäßiger als in anderen Ländern. Die kleinste Gruppe machen Kinder unter vier Jahren aus. Hier gab es am Donnerstagnachmittag nur sechs diagnostizierte Fälle.Laut dem Ministerium sind 55 Prozent der Erkrankten männlich, 45 Prozent weiblich (Stand: 19.03.2020 um 14.30 Uhr). Am Donnerstagnachmittag überstieg die Zahl der Erkrankungen erstmals in Österreich die 2.000er-Marke.