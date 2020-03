Corona in und um Österreich – Atlas der Infektionen

In Österreich gibt es aktuell 24 bestätigte Fälle von positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Doch auch in unseren Nachbarländern ist das Virus weit verbreitet.

Auch Nachbarländer betroffen

Politik reagiert aufs Virus

In Österreich gibt es seit Dienstagnachmittag 24 bestätigte Fälle von Personen, die am Coronavirus erkrankt sind. Alleine in der Bundeshauptstadt gibt es 14 dokumentierte Fälle. Je zwei gibt es in Tirol und Vorarlberg, jeweils drei in der Steiermark und Niederösterreich.Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte KAV-Präsident Michael Binder, dass er nicht wisse, wie viele Personen sich derzeit in Österreich aufhalten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Auf Grund der Handhabe der österreichischen Behörden geht er allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer in Österreich relativ gering ist.Das deutsche Robert-Koch-Institut, welches als zentrale Einrichtung der deutschen Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention gilt, hält auf seiner Website eine aktuell gehaltene Statistik bereit, wie viele Corona-Fälle in anderen Ländern bekannt sind (Stand: Dienstag, 3. März 2020, 16 Uhr)Und da zeigt sich, dass Österreich im internationalen Vergleich relativ glimpflich dasteht. In Deutschland etwa gibt es 188 Fälle, wobei alleine auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen 101 Erkrankte entfallen. Neben Bayern (35) und Baden-Württemberg (26) ist festzuhalten, dass es in allen anderen Regionen Deutschlands nur zu vereinzelten Fällen von Coronavirus-Erkrankten kommt.Betrachtet man die Nachbarländer Österreichs sieht man eine gewaltige Lücke klaffen. In der Slowakei, in Ungarn und in Slowenien gibt es (zumindest offiziell) keinen einzigen gemeldeten Fall eines Corona-Erkrankten. In der tschechischen Republik wurden vier Fälle dokumentiert.Zu mehr Fällen, als in Österreich, kommt es neben bevölkerungsreichen Deutschland auch in der Schweiz. Bei den Eidgenossen wurden zuletzt 30 positive Fälle von Corona ausgewiesen. Aber selbst, wenn man alle Fälle aus den benachbarten Regionen zusammenzählt, kommt man auf eine deutlich geringere Summe, als bei unserem südlichen Nachbarn.In Italien wurden bis inklusive Dienstagnachmittag ganze 2.036 Fälle von am Coronavirus erkrankten Patienten vermeldet. Grund zur Panik ist aber auch trotz der Nähe zu Italien nicht angebracht. Knapp über 50 Tote sind ein niedriger einstelliger Prozentsatz jener Menschen, die an dem Virus sterben.Eine relativ hohe Zahl an infizierten Personen gibt es auch in Spanien (120) und Frankreich (191). Präsident Emmanuel Macron gab am Dienstag via Twitter gar bekannt, dass Frankreich sämtliche Schutzmasken beschlagnahmt , um diese an erkrankte Personen zu verteilen.