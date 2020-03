Ex-Minister Drozda nach Lech-Trip unter Quarantäne

Nun ist auch der Parlamentsklub der Sozialdemokraten mit dem Coronavirus konfrontiert. Ex-Bundesgeschäftsführer und Kanzleramtsminister außer Dienst Thomas Drozda weist aber keine Symptome auf.

Der erste Nationalratsabgeordnete hat sich nach einem Urlaub in Lech am Arlberg (Vbg.) nun in Corona-Quarantäne begeben, dies teilte ein ORF-Moderator Dienstagnachmittag auf Twitter mit. "Soeben hat mir Thomas Drozda bestätigt, dass er sich auf Grund der Medienberichterstattung zur Situation in Lech in Selbstisolation begibt. Er war dort vor einigen Tagen Skifahren. Hat 1450 kontaktiert, spürt keine Symptome. Es gehe ihm gut. Der erste Nationalratsabgeordnete", schrieb ORF-Mann Martin Thür auf seiner Seite."Thomas Drozda hatte zwei 'relevante Personenkontakte', beide Abgeordnete aus dem SPÖ-Klub. Das Parlament ist bemüht rasch Klarheit zu schaffen. Noch einmal: Selbstisolation, noch kein positiver Test", ergänzte Martin Thür.