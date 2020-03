Drei Parksheriffs in Wien unter Corona-Verdacht

Wie "Heute" erfuhr, soll es unter den Mitarbeitern der Wiener Parkraumüberwachung drei Corona-Verdachtsfälle geben. Droht jetzt eine Ansteckung über Strafzettel?

Aufregung unter Wiens Autofahrern: Drei Parksheriffs sollen sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Konkret soll es sich um zwei Fälle beim Parkraumüberwachungs-Stützpunkt Wien-Mariahilf und einen in Wien-Favoriten handeln.Alexander Bachmaier von der zuständigen MA67 gibt gegenüberan, dass ihm dieser Verdacht mitgeteilt wurde. Die Parkraumüberwachung selbst verweist in diesem heiklen Fall auf die Landespolizeidirektion Wien. Dort will man freilich keine Auskunft geben.Kann man sich über Strafzettel anstecken, fragen sich die-Informanten. Theoretisch ist das möglich, auch wenn die betroffenen Mitarbeiter nicht mehr auf Streifendienst sind. Nun werden wohl sämtliche Parksheriffs der betroffenen Stützpunkte zum Corona-Test antreten müssen.