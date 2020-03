Corona-Paar schlägt purer Hass entgegen

Einem Ehepaar aus Niederösterreich, das sich mit dem Coronavirus infiziert hat, schlägt nun auf Social Media Hass entgegen.

Seit fünf Tagen in Quarantäne

Birgit Schlerith und ihr Ehemann Daniel haben es momentan nicht einfach. Die beiden Eltern einer 14-jährigen Tochter haben sich bei einem "Nachmittags-Brunch" mit Freunden, die zuvor in Italien gewesen sind, mit dem Coronavirus angesteckt. Dem TV-Sender Servus TV schildern die beiden, wie sie von der Diagnose erfahren haben."Ich hatte dann wie bei einem grippalen Infekt Fieber und Schüttelfrost", schildert Birgit Schlerith die Ereignisse. Kurz darauf habe sie den Anruf besagter Freundin erhalten. Diese sei positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Als "nicht ganz glaubhaft" bezeichnet Gatte Daniel die Geschehnisse. Bei ihm seien keine Symptome festgestellt worden. Er fühlt sich kerngesund.Seit mittlerweile fünf Tagen leben sie in ihrem Haus mit ihrer Tochter in Quarantäne. Dabei versuchen sie den elterlichen Kontakt zur Tochter so gering wie möglich zu halten. Die Jugendliche hat ein eigenes Badezimmer zur Verfügung, gegessen wird getrennt. Tagsüber hält sich die Tochter zumeist im eigenen Zimmer bei abgeschlossener Türe auf.Dennoch macht die Familie zur Zeit auch Bekanntschaft mit negativen Auswirkungen der Erkrankung. Obwohl sie sämtliche Auflagen der Behörden erfüllt, erhält sie regelmäßig Hassnachrichten via sozialer Netzwerke. Diese richten sich absurder Weise vor allem gegen die Tochter.In anonymen Nachrichten wird der Teenager beschuldigt das Coronavirus gebracht zu haben. In der Schule denke man darüber nach das Mädchen in eine Parallelklasse zu versetzen. "Man fühlt sich wie ein Aussetziger", sagt Daniel Schlerith. Insgesamt müssen die beiden noch zweimal negativ getestet werden, um wieder ihren gewohnten Alltag nachkommen zu können. Hier geht's zum Videobericht über die Familie.