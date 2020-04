Robyns Tiktok-Challenge motiviert zum Putzen

Unter dem Hashtag #onmyown hat die schwedische Sängerin eine Tiktok-Challenge lanciert, die richtig gute Laune macht.

Auch Pop-Ikone Robyn sitzt seit Wochen in ihrer Londoner Wohnung und fühlt sich einsam. Das hat sie jetzt ihren 23.200 Followerinnen auf Tiktok verraten.Höchste Zeit also, das zu ändern. Um ihren Fans und ihr das Gefühl von virtueller Zusammengehörigkeit zu schenken, hat die 40-Jährige deshalb eine ziemlich sweete Tiktok-Quarantäne-Challenge ins Leben gerufen: "Ich weiss, dass wir alle gerade daheim sitzen – aber das Gute ist, dass wir das zusammen tun können", sagt die schwedische Sängerin im Ankündigungs-Clip, während im Hintergrund ihr Nummer-1-Hit "Dancing On My Own" läuft."Ich will, dass ihr wisst, dass ihr nicht alleine seid. Lasst mich unter dem Hashtag #ownmyown daran teilhaben, was ihr gerade so treibt", lautet die Aufforderung der Sängerin. @robynkonichiwa I wanna see what you're getting up to! ##dancingonmyown Selbstverständlich liefert Robyn zur Inspiration auch gleich ein Video, das zeigt, was sie so unternimmt, um sich die Zeit zu vertreiben. Hochmotiviert die Schuhe abstauben und das Geschirr abwaschen zum Beispiel.Mittlerweile findet sich unter dem Hashtag #onmyown auch schon eine beachtliche Auswahl an Alltagseinblicken der Robyn Fans' – interessanterweise hat sich das Ganze zu einer Putz-Party entwickelt.Diese Tiktok-Userin zum Beispiel hüpft voller Elan mit dem Handstaubsauger durch die Wohnung: @nicetomizuu This is me enjoying time with my vacuum cleaner during quarantine, yo 🤓 song by @robynkonichiwa - ##foryou Und diese beiden Putz-Lovebirds schwingen leidenschaftlich Staubsauger und Mikrofasertücher: @matthewandryanuk Since we can't boogie with our friends, we boogie with the hoover and duster instead 😂 ##onmyown Dieses fleissige Bienchen hat keine Ahnung davon, dass sie gefilmt wird – und singt wahrscheinlich genau deshalb umso inbrünstiger mit. @refelicity Behind the scenes of daily life 😂😂 ##onmyown Und sie hier? On fire! @shericebanton Safe to say I've adjusted to quarantine life 😏😆 ##onmyown Also, worauf wartet ihr noch? Ran an die Staubwedel und ab geht's, Freunde!