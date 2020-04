Corona-Rebell (16) rastet völlig aus, uriniert in Zelle

Für zwei Corona-Sünder klickten am Mittwochabend in Hohenems die Handschellen. Die Männer (16, 22) hatten den Mindestabstand nicht eingehalten. Als die Polizisten sie zur Rede stellten, verloren sie die Beherrschung.

Die Polizei führte gegen 23.00 Uhr bei einer Tankstelle in der Lustenauer Straße in Hohenems eine Kontrolle nach dem Covid-19 Maßnahmengesetz durch. Es hielten sich dort mehrere Personen mit einem zu geringen Mindestabstand auf.Während der Amtshandlung zeigten sich ein 22-jähriger Thailänder und ein 16-jähriger Türke dabei uneinsichtig. Nach Abschluss der Amtshandlung rannte der 16-Jährige auf die Straße und ließ über sein Smartphone laut Musik laufen.Als der Jugendliche zu den Beamten zurückkehrte, hielt er trotz mehrfacher Aufforderung den Sicherheitsabstand nicht ein und verhielt sich ihnen gegenüber aggressiv. Es wurde deshalb die Festnahme gegen ihn ausgesprochen.Aufgrund seiner Gegenwehr wurden ihm Handfesseln angelegt. Da er sich weigerte, in einen Polizeibus einzusteigen, musste er mit Körperkraft in das Polizeifahrzeug gebracht werden. Während der Amtshandlung beschimpfte und bedrohte er ständig die Beamten.In der Arrestzelle urinierte er dann auch noch auf den Boden und versuchte, die Polizisten anzuspucken. Der 22-Jährige wollte die Festnahme des 16-Jährigen stören, indem er mit seinen Händen vor den Beamten herumfuchtelte.Außerdem verhielt er sich den Polizisten gegenüber sehr aggressiv und musste deshalb ebenfalls festgenommen werden. Auch er wehrte sich gegen die Festnahme und versuchte, die Beamten mit beiden Ellenbogen zu schlagen und mit den Füßen zu treten.Eine Streife des Bundesheeres, die an der Grenze in Hohenems Dienst versah, unterstützte die einschreitenden Polizeibeamten bei der Amtshandlung. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten durch Schürfwunden an den Knien leicht verletzt.Einen Alkotest verweigerten die beiden Verdächtigen. Die beiden Männer wurden, nachdem sie sich wieder beruhigt hatten, nach der niederschriftlichen Einvernahme auf freien Fuß gesetzt. Sie werden nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.