Corona-Schleuse im "LentiaCity" misst Fieber

Im "LentiaCity" in Linz-Urfahr können Shopping-Besucher den Selbsttest machen, sie können in einer Schleuse messen, ob sie Fieber haben.

Na, auch schon darauf gestoßen? Was aussieht wie eine Sicherheitsschleuse am Flughafen steht seit der Wieder-Eröffnung der Einkaufszentren am 2. Mai auch in einem Shopping-Center in Linz-Urfahr.Um genau zu sein in der "LentiaCity". Anders als auf gefährliche Gegenstände überprüft das Gerät hier die Temperatur der Shopping-Besucher. Wird bei einem Besucher über die Wärmekameras eine erhöhte Temperatur gemessen, sollte dieser das Einkaufszentrum eigentlich erst gar nicht betreten.Hohe Körpertemperatur gilt ja als mögliches Corona-Symptom.-Fotograf Mike Wolf machte prompt den Test- das Betreten der Schleuse ist ja freiwillig und dient zum Selbsttest. Und siehe da, er kam problemlos durch. Mit knapp über 35 Grad liegt er eigentlich sogar schon unter der normalen durchschnittlichen Körpertemperatur von 36 bis 37,4 Grad.Ab wann man erhöhte Temperatur oder Fieber hat, liest du >>hier nach. Die Fiebermess-Schleuse - übrigens auch in der Plus City in Pasching steht eine - ist eine von vielen vorgenommenen Sicherheitsmaßnahmen in den oö. Shopping-Centern.So wird zusätzlich über Videowalls auf die Hygiene-Maßnahmen hingewiesen. Automaten geben neben Geschäften Mund-Nasen-Schutz-Masken aus und Sicherheitspersonal achtet darauf, dass die Sicherheitsabstände eingehalten werden.