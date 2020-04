Schlosspark Laxenburg hat ab 1. Mai wieder offen

Gute Nachricht für Ausflügler: Ab Anfang öffnet der Schlosspark Laxenburg in NÖ wieder seine Pforten für Besucher. Wenn auch unter Auflagen.

Der Schlosspark Laxenburg , an dem auch die Wien Holding beteiligt ist, öffnet am 1. Mai 2020 ab 8 Uhr seine Pforten. Auch der Fährbetrieb zur Franzensburg startet dann wieder.Aufgrund der anhaltenden Corona-Infektionen ist die Öffnung jedoch an einige Auflagen gebunden. Auch das Museum Franzensburg sowie die Gastronomie im Schlosspark bleiben weiterhin bis auf Weiteres geschlossen.Die Parkanlage wird ab 1. Mai täglich von 8 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet sein. Bis spätestens 19 Uhr müssen diese die Parkanlage wieder verlassen haben, da der Schlosspark über Nacht versperrt sein wird. Betreten werden kann der Schlosspark ausschließlich über den Parkhaupteingang (P1) oder über den Parkeingang Reitstall (P2) - zu den üblichen Bedingungen, das heißt nach Entrichtung der Eintrittspreise. Der Parkeingang Erholungszentrum (P3) bleibt geschlossen.Auch innerhalb der Parkanlage gilt die Einhaltung von einem Meter Mindestabstand zu anderen Besuchern sowie zu den Mitarbeitern der Schlossanlage. Weiters gilt eine Mitnahmepflicht von einem Mund-Nasen-Schutz, da dieser auf der Fähre zur Franzensburg sowie in den WC-Anlagen verpflichtend getragen werden muss. Aufgrund der Bauart können mit der Fähre maximal zehn Personen befördert werden.