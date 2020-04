Corona-Schutzmaske jetzt auch im LASK-Design

Im Supermarkt sind die Mund-Nasen-Schutzmasken bereits Pflicht. Jetzt gibt es auch für alle LASK-Fans eine Maske in den Klub-Farben. Der Erlös wird gespendet.

"Gemeinsam gegen Corona"

Auch wenn der LASK sowie so ziemlich alle Klubs auf der Welt aufgrund des Corona-Virus derzeit nicht spielen können, sind die Schwarz-Weißen derzeit trotzdem in aller Munde.Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Verantwortlichen des Bundesliga-Spitzenreiters haben sich für die Fans des Klubs auch in dieser schweren Zeit etwas Besonderes einfallen lassen.Ab sofort kann man nämlich im Online-Shop der Athletiker eine Mund-Nasen-Schutzmaske im Design der Schwarz-Weißen bestellen. Die waschbaren und nachhaltigen Microfaser-Produkte mit der Aufschrift #GEMEINSAMGEGENCORONA sind in den Vereinsfarben gehalten, wie der Klub am Montag auf seiner Facebookseite bekanntgab.Und das Tolle daran: Der gesamte Erlös der 6,99 Euro teuren Maske wird gespendet.Nur wenige Augenblicke nach Bekanntwerden der Aktion ging von einem Fan bereits eine Bestellung von 15 Stück ein. Liest man sich die Kommentare auf Facebook durch, wird deutlich: die neue LASK-Maske kommt schon jetzt sehr gut an.Auch Rapid Wien, Sturm Graz und die Austria bieten in ihren Fanshops Schutzmasken im Klub-Design an.Ab 16. April wird der neue "Fan-Artikel" dann ausgeliefert. Übrigens: Hier könnt ihr die Masken bestellen.