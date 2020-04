Corona: So gut steht Oberösterreich wirklich da

Gut 300 Oberösterreicher sind derzeit noch mit Corona infiziert. Die Zahl ging gut nach unten. Bleibt aber die Frage: Wie gut stehen wir in unserem Bundesland da? Wir sagen es dir!

Auf den Punkt gebracht: Oberösterreich steht (inzwischen) gar nicht mehr so schlecht da, was die Infizierten-Zahlen betrifft.Insgesamt wurden zwar rund 2.200 Landsleute positiv getestet, doch: Inzwischen sind "nur" noch 314 infiziert, mehr als 1.800 hingegen genesen.Aber was bedeutet das im Bundesländervergleich? Runtergerechnet auf Infizierte/100.000 Einwohner steht Oberösterreich nach Kärnten am besten da. 21 Infizierte kommen bei uns auf 100.000 Einwohner. In Kärnten sind es 15.In Niederösterreich aber z.B. (einwohnermäßig durchaus mit Oberösterreich vergleichbar) sind es 49 Infizierte auf 100.000 Einwohner, im Burgenland 32, in Salzburg 46, in Vorarlberg 37, in Wien 27, in der Steiermark 59. Und in Tirol sogar 107!Bislang gibt es zwar in Oberösterreich noch keinen Bezirk, der vollkommen "coronafrei" ist, aber: in Wels und in Wels-Land sind es derzeit jeweils nur noch zwei Infizierte. Und auch im Bez. Perg (der zusammen mit Urfahr-Umgebung und der Stadt Linz) Corona-Hotspot war, sind nur noch 15 Landsleute infiziert.In Quarantäne befinden sich derzeit noch gut 2.000 Oberösterreicher. Leider stieg die Zahl der Corona-Toten – Sonntag aktuell auf 41. Ein 71-Jähriger aus dem Bez. Eferding, ein 87-Jähriger mit Vorerkrankungen aus dem Bez. Freistadt, eine 96-Jährige aus dem Bez. Steyr-Land und ein 82-Jähriger mit Vorerkrankungen aus dem Bez. Freistadt starben im Zusammenhang mit Corona.