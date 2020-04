Der Fahrplan: So sperrt Österreich wieder auf

Die Bundesregierung hat einen ersten Plan präsentiert, wie das Leben in Österreich nach Ostern weitergehen soll.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag einen ersten Plan präsentiert, wie es in Österreich nach der Osterwoche weitergehen soll. Diese Woche sei "entscheidend", man müsse "alles geben", so Kurz.Diewerden bis Ende April verlängert. Und: ab dem 13. April gilt auch eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln.Ab Dienstag, dem 14. April, dürfenwieder öffnen. Allerdings nur unter strengen Maßnahmen, das heißt Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel, und eine limitierte Zahl an Kunden in den Geschäften.Am 1. Mai dürfen allewieder aufsperren.Dieöffnen frühestens ab Mitte Mai – allerdings nur stufenweise. Eine Entscheidung dazu soll es Mitte April geben.Diewerden stattfinden, wenn auch mit strengen Maßnahmen. Der Schulbetrieb erfolgt bis Mitte Mai im Homeschooling.Dieöffnen in diesem Semester nicht mehr, Prüfungen und Forschungsbetrieb sollen digital abgewickelt werden.bleiben bis Ende Juni verboten. Ende April soll es eine Regelung für den Sommer geben.Details zu Bildung, Sport, Kultur, Veranstaltungen und Reisefreiheit werden die zuständigen Minister in eigenen Pressekonferenzen in nächsten Tagen bekannt geben.