Corona-Spucker verliert bei Streit mit Ex die Nerven

Ein Streit zwischen einem Ex-Pärchen ist Donnerstagabend in Wien-Meidling völlig außer Kontrolle geraten. Als die Polizei die beiden beruhigen wollte, verlor der 25-Jährige die Nerven.

Die Beamten wurden gegen 19.20 Uhr auf einen lautstarken Streit zwischen einer 26-jährigen Frau und einem 25-Jährigen auf der Straße in der Andersengasse im 12. Bezirk aufmerksam.Daraufhin versuchten die Polizisten die beiden Streithähne zu trennen. Da sich der Mann und die Frau aber einfach nicht beruhigen wollten, wurde das Paar wegen aggressiven Verhaltens und Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen.Zudem hatte die Frau trotz Waffenverbotes ein Pfefferspray dabei und besaß darüber hinaus Suchtmittel. Während der Amtshandlung hustete und spuckte der 25-Jährige auch in Richtung der Polizisten und gab an, am Coronavirus erkrankt zu sein.Beide Personen, es dürfte sich um ein ehemaliges Paar handeln, wurden außerdem nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz sowie diverser anderer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Sie befinden sich in Gewahrsam der Polizei.