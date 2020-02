Corona-Verdacht in Wiener Schule: Das sagt Polizei

Polizisten haben das BGRG Albertgasse in der Josefstadt abgeriegelt – eine Lehrerin könnte sich mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Erst Polizeibeamte in Zivil, dann mehrere Einsatzwägen mit uniformierten Polizisten: Am BGRG Albertgasse fand am Mittwochmorgen ein Großeinsatz wegen Verdachts auf das Coronavirus statt. Eine Lehrerin könnte sich mit dem Virus angesteckt haben, so die Vermutung.Die Einsatzkräfte riegelten das Schulgebäude ab, bis auf Weiteres darf die Schule nicht betreten oder verlassen werden. Man warte nun auf die Entscheidung der Gesundheitsbehörde, ob und wie lange die Sperre aufrechterhalten bleibt, so Polizeisprecherin Irina Steirer im Interview (s.o.).