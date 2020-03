Corona-Verdächtiger flüchtet aus Wiener AKH

Am Montag ist ein Mann, der im Verdacht steht sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, vor der Überstellung in die Quarantäne-Station des AKH, geflüchtet.

Aus dem Wiener AKH konnte am Montag ein Patient flüchten, der als Verdachtsfall gilt. Er hätte am Vormittag aus der Isolierstation des Kaiser-Franz-Joseph-Spitals in die Quarantänestation des Allgemeinen Krankenhauses überstellt werden sollen.Doch der Asylwerber flüchtete und konnte auch trotz einer sofortigen Fahndung der Wiener Polizei bis dato nicht aufgefunden werden. Weil eine konkrete Personenbeschreibung des Mannes fehlt, dürften die Chancen auf eine baldige Auffindung schlecht stehen.Die Beamten fuhren auch schon beim Asylquartier in Wien-Erdberg vor. Doch auch dort konnte der Mann nicht angetroffen werden. Die Beamten beauftragten den Portier damit, umgehend anzurufen, sollte der Bewohner in die Unterkunft zurückkehren.