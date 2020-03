Video für Kids: "Corona kann nicht weit springen"

Ein neues Video der Stadt Wien erklärt Kindern den Corona-Virus mit all seinen Auswirkungen und Maßnahmen. Auf Youtube wurde es bereits fast 73.000 Mal angesehen.

Die Stadt Wien hat ein Zeichentrick-Video produziert, das Informationen rund um das Corona-Virus kindgerecht aufbereitet. Das Video können Interessierte auf den Social-Media-Kanälen der Stadt und auf Youtube ansehen, auch auf Facebook kursiert es bereits.Hauptfigur des rund zweiminütigen Clips ist ein kleiner Bub. Er erklärt anderen Kindern genau, was das Corona-Virus eigentlich ist: "Corona kann man nicht sehen. Es ist so klein, man braucht ein Vergrößerungsglas." Danach zeigt der Bub, wie man sich anstecken kann, welche Symptome auftreten können und wer vor allem betroffen ist.Anschließend geht er auf die notwendigen Maßnahmen ein: "Ich will gesund bleiben. Daher bleibe ich jetzt daheim. Mit Verwandten telefoniere ich, Freunde aus dem Kindergarten oder der Schule darf ich jetzt leider nicht treffen." Zum Schluss geht es noch um den richtigen Schutz: Öfter mit Seife Hände waschen, nicht ins Gesicht greifen, kein Händeschütteln und Abstand halten, denn: "Corona kann nicht weit springen."Wichtiger Schlussatz des kleinen Corona-Erklärers: "Wir passen alle auf, damit wir uns nicht anstecken und Corona bald wieder verschwindet."