Zahl der Corona-Fälle in Österreich steigt auf 202

Laut Sozialministerium gibt es 202 bestätigte Coronavirus-Fälle, über Nacht sind 20 hinzugekommen. Bisher wurden 5.362 Personen getestet. Vier Menschen sind inzwischen vom Virus genesen.

Die Marke der 200 Infizierten wurde am Mittwoch überschritten. Besonders in Oberösterreich und im Vorarlberg stieg die Zahl der Corona-Kranken deutlich. Im Ländle kamen neun Fälle über Nacht hinzu, somit sind dort nun 12 Personen erkrankt. In Oberösterreich zählt man mittlerweile 28 Infizierte, über 15 kamen also hinzu.In Niederösterreich leiden 45 Personen an dem neuartigen Virus, in der Bundeshauptstadt sind es fünf Menschen mehr. Die Steiermark hat aktuell 18 Corona-Kranke, Tirol 33 und Salzburg 11. Die geringsten Erkrankten hat das Burgenland (4) und Kärnten (1).In die Statistiken werden übrigens alle positiven Fälle aufgenommen, weshalb der Zähler bei 206 steht. Aktuell sind aber vier Personen wieder genesen, weshalb derzeit 202 Menschen in Österreich an Sars-Cov-2 leiden.