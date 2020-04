Neuer Billa-Online-Shop für Wiener in Quarantäne

Die Stadt Wien und die Handelskette Billa starten in Wien nun einen eigenen Online-Shop für jene, die wegen des Corona-Virus das Haus nicht verlassen dürfen.

Personen, die sich wegen einer bestätigten Corona-Erkrankung oder wegen eines Verdachts in Quarantäne befinden, dürfen selbst keine Besorgungen machen. In Wien sind davon derzeit (Stand Karfreitag, 13 Uhr) 5.248 Personen betroffen.Darum hat die Handelskette Billa nun in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien einen eigenen Einkaufsservice für diese Gruppe ins Leben gerufen. Dank eigener Zustellfenster sollen die Waren rascher geliefert werden als beim regulären, derzeit stark beanspruchten, Online-Shopping.Im Rahmen der Initiative wurde ein eigener Webshop mit ausgewählten Artikeln eingerichtet, wie bei der Präsentation am Freitag berichtet wurde. Rund 100 Güter des täglichen Bedarfs - von frischem Obst, Nudeln, Milch oder Toilettenpapier bis hin zu Geschirrspülmittel - werden angeboten. Die Lieferkosten übernimmt das Unternehmen.Er ist über den normalen Billa-Onlineshop zu erreichen, funktioniert jedoch nur mit Zugangscode. Dieser wird von der MA15 per SMS an die Berechtigten vergeben. Es erhalten ihn jene Personen, für die das Angebot konzipiert ist - also Menschen, die positiv getestet wurden, dabei nur leichte Symptome zeigen und die nicht ins Spital müssen oder Kontaktpersonen, die sich ebenfalls in Heimquarantäne befinden.Um den BILLA Einkaufsservice in Anspruch nehmen zu können, muss einfach der Zugangscode auf der Seite eingegeben werden. Danach wählt man die gewünschten Artikel aus und geht in den Warenkorb. Anschließend einfach die Lieferadresse und das gewünschte Lieferzeitfenster auswählen und den Schritten im Bezahlprozess folgen. Nach erfolgreicher Bestellung wird der Zugangscode automatisch deaktiviert. Auch beim Billa Einkaufsservice gelten die Preise des Online Shops, für die Nutzung fallen keine Liefergebühren an."Wir wollen damit - gemeinsam mit all den Freiwilligen im Land - sicherstellen, dass gerade besonders schutzbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger in dieser Ausnahmesituation gut versorgt und besonders geschützt sind", erklärt Billa-Vorstand Elke Wilgmann. Man habe zwar im Online-Shop die Kapazitäten deutlich erhöht, zusätzliche Lieferfenster könnten aber rasch vergriffen sein. Der Einkaufsservice solle hier Abhilfe schaffen.Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich über den Service erfreut: "In Wien verfolgen wir seit Beginn des Ausbruchs von Covid-19 die Strategie, Infizierte und deren Kontaktpersonen rasch in Heimquarantäne zu bringen - und das bisher sehr erfolgreich. Das Leben bleibt in diesen 14 Tagen nicht stehen und deshalb hat die Stadt Wien Unterstützungsangebote für viele Lebenslagen organisiert. Wir werden mit diesem Virus noch einige Monate konfrontiert sein und dafür bereiten wir uns vor."Das Leben bleibt für die Infizierten oder deren Kontaktpersonen auch in der Heimquarantäne nicht stehen. Deshalb bietet die Stadt Wien einige Unterstützungsangebote für unterschiedliche Lebensbereiche an, die beim Leben in Heimquarantäne helfen sollen.Alle, die behördlich in Heimquarantäne sind, müssen ihren Gesundheitszustand täglich an die Landessanitätsdirektion melden. Das verlief bisher immer telefonisch und war mit einigem personellen Aufwand verbunden. Bei der WebApp HomeCare, die von der MA01 entwickelt wurde, bekommen die Personen in Heimquarantäne den Link und einen individuellen Token per SMS auf das Handy, mit dem sie sich einloggen können. Dort kann der Gesundheitsstatus mittels Online-Abfrage bequem für alle im Haushalt lebenden Personen gemeldet werden. Das spart Zeit und ermöglicht detaillierte Auswertungen – zum Beispiel für die bessere Planung von Spitalskapazitäten.Wenn Du selbst an COVID-19 erkrankst und jemanden daheim pflegen musst, der erkrankt ist, dann erhältst du bei der Pflege Unterstützung durch den Fonds Soziales Wien. Der FSW ist unter der Telefonnummer +43 1 42 5 24 erreichbar.Für alle kleinen Probleme im Alltag der Heimquarantäne gibt es schnelle und unbürokratische Unterstützung durch die Wiener Gesundheitsbehörde. Wenn zum Beispiel die Waschmaschine kaputt geht oder ein Medikament ausgeht, können sich alle Personen in Heimquarantäne an die KümmererNummer wenden und ihnen wird rasch geholfen, verspricht die Stadt.Medizinische Unterstützung auch während der Heimquarantäne ist durch den Ärztefunkdienst sichergestellt. Wenn du zum Beispiel eine Verschlechterung deines Gesundheitszustands in der HomeCare-WebApp angibst, dann wirst du durch den Ärztefunkdienst kontaktiert und gegebenenfalls auch persönlich aufgesucht. Sollte sich auch in der Nacht ein medizinisches Problem ergeben, ist der Ärztefunkdienst 24 Stunden am Tag erreichbar. Im Fall der Fälle wirst du auch hier persönlich aufgesucht.