Taxi 40100 ab sofort mit Mundschutz unterwegs

Ab nun sind auch ein Teil der Lenker von 40100 mit Schutzmasken in Wien unterwegs. Das diene der Sicherheit von Taxlern und Fahrgästen.

Mundschutzmasken werden immer mehr Teil des alltäglichen Lebens. Aus Sicherheitsgründen rüstet nun auch das Taxiunternehmen 40100 auf. Ab sofort ist ein Teil der Lenker mit den Masken in Wien unterwegs."Es ist uns wichtig, die Gesundheit der Fahrgäste und der Taxifahrer zu gewährleisten", so Christian Holzhauser, Geschäftsführer bei Taxi 40100. Taxifahrer würden als Teil desöffentlichen Verkehrs systemrelevante Arbeit leisten. Aber "wenn ein Lenker und ein Kunde aufeinander treffen, wissen beide nicht, wer mit wem Kontakt hatte. Unsere Intention ist es, sowohl Chauffeur als auch Kunde so gut als möglich zu schützen", so Holzhauser.Ein maskentragender Taxler kann auch bestellt werden: Wer für seine nächste Taxifahrt einen Lenker mit Mundschutzmaske haben möchte, kann dies bei der telefonischen Bestellung angeben.Zudem seien alle Taxilenker von Taxi 40100 angehalten, gewisse Schutz- und Präventionsmaßnahmen einzuhalten. Dazu zähle etwa das oftmalige Händewaschen und das regelmäßige Desinfizieren der Hände. Zudem werde das Innere der Fahrzeuge in Zukunft noch öfters gereinigt als das schon jetzt der Fall sei."Ausgelüftet" hat es sich aus Sicherheitsgründen auch für die Umluft in den Taxis. Die Fahrer fahren nicht mehr mit der eingeschalteten Lüftungsfunktion, sondern lüften denWagen nach jedem Kunden. Der beste, weil vom Taxilenker am weitesten entfernte, Sitzplatz für Fahrgäste sei rechts hinten – darauf würden die Kunde beim Einsteigen auch aufmerksam gemacht. Mit den Maßnahmen will 40100 einen Teil dazu beitragen, die Verbreitung des Virus einzudämmen