Online-Geburtstagsfeier im Tiergarten Schönbrunn

Gleich zwei Ehrentage gibt es heute im Zoo. Via Social Media kannst Du mit den Giraffen-Damen Carla (21) und Fleur (5) mitfeiern.

Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen ist auch der Tiergarten Schönbrunn geschlossen. Weil aber viele Tierfans wissen wollen, wie es ihren Lieblingen - etwa dem Eisbärmädchen Finja oder Jungelefantin Kibali - geht, versorgt der Tiergarten die Wiener online mit allen Neuigkeiten.Via Social Media kannst Du auch bei den "tierischen Geburtstagsfeiern" dabei sein. So wird heute im Giraffenhaus gefeiert: Carla wird heute 21 Jahre "jung", Fleur feiert ihren 5. Geburtstag.Auch wenn unser aller Leben durch die Corona-Krise stark eingeschränkt ist, die Tiere in Schönbrunn haben weiter ihren Spaß. Und bringen so - per Video - auch Freude zu uns. Auf dem Instagram-Kanal gibt es täglich neue Filme zu sehen: Finja beim Planschen, Kibali beim Buddeln im Sand oder die Wasserschweine beim Sonnen.Außerdem gibt es alle Videos seit Beginn der Aktion "Von Tier zu dir" in den Story-Highlights zum Nachsehen. "Über 41.000 Tiergarten-Fans zählt unsere Instagram-Fangemeinde schon. Wir freuen uns sehr über euer Interesse", so der Tiergarten.Besonders oft nachgefragt werden neben Finja und Kibali auch die Ameisenbären oder Roten Flamingos. Wenn Dein Herz einem anderen Tier gehört, dann kannst Du auch gezielt nachfragen: "Die Menschen sind aufgerufen, uns zu schreiben, welches Zoo-Tier sie besonders vermissen und wir erfüllen den Wunsch und bringen ihnen das gewünschte Tier via Foto oder Video auf den Sozialen Medien und unserer Internetseite nach Hause", erklärt die Pressesprecherin des Tiergarten Schönbrunn Johanna Bukovsky.Tag für Tag wird so eine "Sieger" gewählt, ein besonderes Leckerli gibt es dafür aber nicht. "Unsere Tiere werden ohnehin jeden Tag verwöhnt", so Bukovsky zu