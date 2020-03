Corona: Wackelt jetzt auch LASK-Hit gegen United?

Bei einer Pressekonferenz soll heute ein Maßnahmenpaket gegen das Corona-Virus mit Blick auf Großevents vorgestellt werden. Thema wird auch das LASK-Match gegen ManUnited sein.

"Im ständigen Austausch mit Gesundheitsbehörden"

Der morgige Kracher in der Champions League zwischen Paris und Dortmund wurde wegen des Corona-Virus zum Geisterspiel erklärt, wird ohne Zuseher ausgetragen.Auch das Rückspiel in der Europa League zwischen dem FC Basel und Eintracht Frankfurt am 19. März kann nicht wie geplant stattfinden.Das benachbarte Bayern hat zum Beispiel am Montag angekündigt, Events mit mehr als 1.000 Besuchern zu untersagen. Davon betroffen sind auch mehrere Partien des FC Bayern in der Champions League sowie in der Liga.In Oberösterreich ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten auf 13 gestiegen.Österreichweit steigt die Zahl der Neuinfektionen – bis Dienstagvormittag wurden 157 Fälle registriert.Noch heute Vormittag sollen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ein neues Maßnahmenpaket bezüglich Coronavirus vorstellen.Thema wird mit Sicherheit der Umgang mit Großveranstaltungen in Österreich sein. Damit könnte auch der mit 14.000 Fans restlos ausverkaufte Europa-League-Hit des LASK gegen Manchester United am Donnerstag diskutiert werden."Der Verein steht rund um die Uhr im Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Etwaige Empfehlungen zur Risikominimierung werden vonseiten des LASK vollinhaltlich umgesetzt. Wir gehen zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Spiel gegen Manchester United wie geplant und mit Zuschauern über die Bühne geht", ließ der LASK Montagabend in einer Aussendung wissen.Sämtliche Spieler, Mitarbeiter und Funktionäre des Klubs sehen von Reisen in Risikoländer ab. Zudem wurden die Fans vom LASK aufgefordert, bei einer potenziellen Erkrankung mit dem Coronavirus nicht ins Stadion zu kommen. Der Eintrittspreis würde in diesem Fall rückerstattet werden.